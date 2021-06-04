Путин предложил давать льготы на ипотеку всем семьям с детьми, рожденными с 2018 года
15:12 04.06.2021
Президент РФ Владимир Путин предложил распространить действие льготной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Такую инициативу он выдвинул, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Хочу сказать о новом решении, направленном на повышение доступности ипотеки для семей с детьми. Его смысл в следующем: напомню, что у нас уже действует специальная мера - программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. Предлагаю расширить ее действие, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока один ребенок", - сказал Путин.
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