Путин предложил давать льготы на ипотеку всем семьям с детьми, рожденными с 2018 года

15:12

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить действие льготной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Такую инициативу он выдвинул, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Хочу сказать о новом решении, направленном на повышение доступности ипотеки для семей с детьми. Его смысл в следующем: напомню, что у нас уже действует специальная мера - программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. Предлагаю расширить ее действие, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока один ребенок", - сказал Путин.