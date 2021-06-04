0
0
42
НОВОСТИ

Андрей Воробьев подписал на ПМЭФ-2021 новые соглашения по развитию Подмосковья

15:17 04.06.2021

подмос.jpg
Фото пресс-службы правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал ряд важных для развития региона соглашений:

– с ФМБА России регион будет расширять сотрудничество в сфере научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения. «Мы в самый тяжелый период, пандемии ковида, вместе работали. Все госпитали открывали совместно, и сегодня пользуемся теми новыми наработками, которые существуют в ФМБА. У нас налаженное партнерство», – подчеркнул Андрей Воробьёв. «С правительством Московской области нас традиционно связывают прочные плодотворные отношения, - сказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. – Пандемия COVID-19 не стала исключением и только укрепила наше давнее сотрудничество. Слаженная работа позволила достойно встретить брошенный вызов новой коронавирусной инфекции»;

- с Министерством сельского хозяйства РФ и АО «Российский сельскохозяйственный банк» – о популяризации фермерства и развития агротуризма в регионе;

- с ООО «Савенсия Сырная Долина» (Франция) – о строительстве завода в Дмитрове по производству сыров на территории Агропарка «Сырная долина». Рабочих мест – 50;

- с маркетплейсом Ozon – о развитии логистики и строительстве новых объектов для хранения товаров и сбора онлайн-заказов;

- с АО «Национальная система платежных карт» – о развитии безналичной оплаты проезда в подмосковном общественном транспорте;

- с АНО «Россия страна возможностей» – о сотрудничестве с целью создания и развития механизмов по выявлению и поддержке талантливой молодежи;

- с ООО «Севергрупп» – о сотрудничестве с целью развития интеллектуально-творческого потенциала, выявления и поддержки одаренных детей, организации профориентации и профильного обучения.

На ПМЭФ-2021 Московская область подпишет 46 соглашений с инвесторами не только из России, но и из Дании, Австрии, США, Франции, ОАЭ. Это около 55 тыс. новых рабочих мест для жителей региона и более 240 млрд руб. инвестиций.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 04.06.2021
Путин предложил продлить программу льготной ипотеки
0
5
15:12 04.06.2021
Путин предложил давать льготы на ипотеку всем семьям с детьми, рожденными с 2018 года
0
63
15:05 04.06.2021
Петр Толстой: Пробки и стихийные парковки возле ОРТЦ «Москва» постепенно исчезают
0
76
15:00 04.06.2021
Прокладка труб первой нитки "Северного потока - 2" успешно завершена - Путин
0
81
14:50 04.06.2021
«Росатом» и «Морсвязьспутник» займутся цифровизацией Арктики
0
89
14:45 04.06.2021
Спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой - Путин
0
109
14:32 04.06.2021
В Великобритании беженцы выиграли суд против правительства из-за «убогого» жилья
0
126
14:17 04.06.2021
BI.ZONE и MEEZA будут развивать аутсорсинг кибербезопасности в Катаре
0
142
14:12 04.06.2021
Теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже во время турнира "Ролан Гаррос" - СМИ
0
183
14:05 04.06.2021
Карта «Тройка» будет интегрирована в транспортные системы еще двух регионов
0
173

Возврат к списку