Андрей Воробьев подписал на ПМЭФ-2021 новые соглашения по развитию Подмосковья
15:17 04.06.2021
|Фото пресс-службы правительства Московской области
– с ФМБА России регион будет расширять сотрудничество в сфере научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения. «Мы в самый тяжелый период, пандемии ковида, вместе работали. Все госпитали открывали совместно, и сегодня пользуемся теми новыми наработками, которые существуют в ФМБА. У нас налаженное партнерство», – подчеркнул Андрей Воробьёв. «С правительством Московской области нас традиционно связывают прочные плодотворные отношения, - сказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. – Пандемия COVID-19 не стала исключением и только укрепила наше давнее сотрудничество. Слаженная работа позволила достойно встретить брошенный вызов новой коронавирусной инфекции»;
- с Министерством сельского хозяйства РФ и АО «Российский сельскохозяйственный банк» – о популяризации фермерства и развития агротуризма в регионе;
- с ООО «Савенсия Сырная Долина» (Франция) – о строительстве завода в Дмитрове по производству сыров на территории Агропарка «Сырная долина». Рабочих мест – 50;
- с маркетплейсом Ozon – о развитии логистики и строительстве новых объектов для хранения товаров и сбора онлайн-заказов;
- с АО «Национальная система платежных карт» – о развитии безналичной оплаты проезда в подмосковном общественном транспорте;
- с АНО «Россия страна возможностей» – о сотрудничестве с целью создания и развития механизмов по выявлению и поддержке талантливой молодежи;
- с ООО «Севергрупп» – о сотрудничестве с целью развития интеллектуально-творческого потенциала, выявления и поддержки одаренных детей, организации профориентации и профильного обучения.
На ПМЭФ-2021 Московская область подпишет 46 соглашений с инвесторами не только из России, но и из Дании, Австрии, США, Франции, ОАЭ. Это около 55 тыс. новых рабочих мест для жителей региона и более 240 млрд руб. инвестиций.
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