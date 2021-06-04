«Роснефть» и Schlumberger договорились о технологическом сотрудничестве

15:35

На XXIV Петербургском международном экономическом форуме "Роснефть" и Schlumberger заключили соглашение о технологическом сотрудничестве при выполнении совместных инновационных проектов, связанных с наукой, проектированием и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений в России. Компании планируют сотрудничать в различных технологических областях, например, при разработке передовых технических решений для проектирования производственных объектов, а также модульных мобильных решений, позволяющих оптимизировать разработку, эксплуатацию и добычу на месторождениях. Соглашение предусматривает возможность изучения передовых наукоемких цифровых решений "Роснефти", обеспечивающих интегрированный подход в геологии, геофизике, управлении разработкой и обустройством месторождений.

"Шлюмберже является одним из наших ключевых партнеров в области нефтесервиса, компания осуществляет комплексное взаимодействие с научно-технологическими подразделениями ПАО "НК "Роснефть" и способствует выпуску инновационных продуктов, разработанных в российских центрах и их распространению по всему миру. Мы рады объединить усилия, опыт и компетенции, развивать и применять новейшие технологии для повышения операционной эффективности", - заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Гохан Сайги, президент Schlumberger в России и Центральной Азии отметил, что "Роснефть" много лет реализует ведущие в отрасли комплексные проекты. "Эти проекты получат дополнительную выгоду от совместных усилий лучших технических экспертов в различных дисциплинах и областях, включая доступ к новейшим цифровым технологиям и технологиям автоматизации" , - отметил Сайги. - Мы ценим возможность укрепить наше сотрудничество с" Роснефтью " в таких уникальных проектах" .