Сбер, Минобрнауки РФ и правительство Кемеровской области договорились о создании «Школы 21» в новом формате

17:07

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума Сбер, Минобрнауки России и правительство Кемеровской области – Кузбасса заключили соглашение об открытии «Школы 21» в новом формате в Новокузнецке. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев и директор АНО «Школа 21» Светлана Инфимовская.

В рамках соглашения стороны намереваются совместно открыть на базе Кемеровского государственного университета филиал «Школы 21» в формате «сателлит», что создаст студентам и молодежи Сибирского федерального округа новые возможности и позволит реализовать себя в сфере высоких технологий.

«В 2018-м мы запустили первый в России кампус «Школы 21» в России. Уже тогда мы знали, что это точно прорыв для всей высокотехнологичной сферы экономики страны, – напомнил Герман Греф. Сегодня за каждого из выпускников «Школы 21» борются ведущие технологические компании, что гарантирует каждому трудоустройство и работу над интересными для него проектами на фронтире цифровых технологий. Потребности регионов и бизнеса по всей стране в таком образовательном формате оказались значительно выше наших самых смелых прогнозов. Сегодня мы подписали соглашение об открытии четвертой в России площадки, и уверен, что далеко не последней. Я рад, что новая площадка открывается именно в Кемеровской области, которая системно развивает инновационный сектор экономики и создает новые образовательные возможности для жителей региона».

«Особенность проекта именно в формате «сателлит» заключается в объединении усилий всех сторон – филиал «Школы 21» будет создан на базе Кемеровского государственного университета и будет ориентирован на студентов и молодежь всего федерального округа, – сказал Валерий Фальков. – Это позволит студентам, аспирантам во время своей учебы освоить современные навыки, цифровые разработки, а исследователям, профессорско-преподавательскому составу, технологическим предпринимателям и региональному бизнесу – получить возможность привлекать в свои проекты дефицитных специалистов с актуальными технологическими компетенциями. Мы продолжим поддерживать практику кооперации ведущих университетов России с новыми образовательными форматами, чтобы дать каждому студенту возможность реализовать себя».

«Это отличный подарок для жителей и всего региона к 300-летию Кузбасса. Сегодня перед нашим регионом стоят амбициозные задачи, в том числе в области создания новых проектов в цифровой экономике, – отметил Сергей Цивилев. – Благодаря «Школе 21» каждый житель Кузбасса и всей Сибири, независимо от возраста, образования или профессии, сможет бесплатно стать высококвалифицированным специалистом в самых актуальных сферах рынка труда».