19:15

Герхард Шредер избран председателем совета директоров "Роснефти". "Для меня большая честь, что совет директоров «Роснефти» возложил на меня эту ответственность. В нашей компании работает отличная и профессиональная команда, - отметил он. - Наша миссия - раскрыть энергетический потенциал компании за счет развития проектов в России и за рубежом, обеспечить энергетическую безопасность и продвигать ответственное использование природных ресурсов".

Шредер также подвел итоги 2020 года, отметив отметить уникальный потенциал «Роснефти» и ее способность удерживать выбранный курс в сегодняшней нестабильной рыночной среде. По его словам, этих сложных условиях российская компания смогла укрепить свое финансовое положение и заложить прочный фундамент для будущих проектов.

Председатель совета директоров "Роснефти" констатировал, что в 2020 году российский нефтяной гигант последовательно работал над достижением целей устойчивого развития. "Компания первой в России подготовила комплексный план управления выбросами углерода на период до 2035 года с четкими целями по сокращению выбросов парниковых газов, - напомнил Шредер. - Достижения «Роснефти» в сокращении выбросов парниковых газов признаны международными партнерами. Мы подписали соглашение о сотрудничестве в области управления выбросами углерода и устойчивого развития с нашим постоянным партнером и акционером BP".

Напомним, председателем совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер был избран на заседании совета, состоявшегося после годового общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», проведенного 3 июня.