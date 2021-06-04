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Владимир Путин и Александар Вучич дали старт производству вакцины "Спутник V" в Сербии

21:20 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич дали старт производству российской вакцины "Спутник V" на территории Сербии. Церемония запуска производства прошла в пятницу онлайн, трансляцию вело сербское агентство Танюг.

"Для меня большая честь запустить сегодня производство российско-сербской вакцины вместе с вами. Мы начинаем производство 4 млн вакцин "Спутник V", - заявил Вучич.

После этого директор белградского Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" Вера Стоилкович заявила, что Сербия станет первой страной в Европе, которая начнет производить российскую вакцину. Затем она по команде российского и сербского лидеров нажала на кнопку, дав начало производству вакцин в Сербии.

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