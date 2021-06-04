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Аудиовизуальные сервисы не подпадут под закон о регулировании IT-гигантов - депутат

22:00 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аудиовизуальные сервисы (АВС) не подпадут под действие закона, обязывающего крупные зарубежные IT-компании открывать представительства в РФ, для таких платформ планируется ввести более жесткое законодательное регулирование. Об этом в пятницу заявил ТАСС один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Для АВС с учетом стратегической значимости, вообще для всего рынка и для иностранных АВС, которые хотят работать в России легально, мы будем разрабатывать специальное регулирование. Оно будет, безусловно, протекционистским. Мы хотим прозрачного взаимодействия российских игроков с иностранными на понятных, урегулированных законодательно условиях", - сказал Горелкин.

Законопроект о регулировании деятельности IT-гигантов, считает парламентарий, является слишком мягким для "чувствительного рынка" АВС. "Это слишком мягкий сценарий", - подчеркнул он, уточнив, что для российских АВС планируется ввести протекционистские меры.

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