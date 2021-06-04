Спецназ США на учениях в Болгарии по ошибке захватил маслозавод вместо авиабазы - BBC

22:40 Источник: Русская служба Би-би-си

Спецназ США на учениях ошибся адресом. Солдаты взяли штурмом частный комбинат в Болгарии. Камеры наблюдения завода по производству подсолнечного масла в Болгарии засняли момент, когда комбинат штурмовали пехотинцы США.

Во время учений НАТО солдаты должны были по заданию захватить авиабазу, но ошиблись координатами и ворвались на частное предприятие.

В ходе штурма никто не пострадал.

Посольство США в Болгарии извинилось перед работниками завода. Русская служба Би-би-си