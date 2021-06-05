По мнению Путина, у России есть с США совпадающие интересы

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ждет прорывов по итогам предстоящей 16 июня встречи в Женеве с президентом США Джо Байденом, но считает, что у двух стран есть общие интересы.

"Я не жду каких-то прорывов по результатам этой встречи. Но думаю, что несмотря на противоречия, а они созданы не российской стороной, хотел бы это отметить, все-таки у нас есть совпадающие интересы", - сказал Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС.

"Это решение экологических проблем, это стратегическая стабильность, совместная работа по разрешению ряда региональных кризисов, - перечислил российский лидер. - Это чрезвычайно важно, потому что это связано с вопросами безопасности наших стран. Если мы берем региональные кризисы, например, на Ближнем Востоке, к чему ведет нерешенность этого кризиса? К росту терроризма. Это в высшей степени опасно для всех. Для Америки, для России, для Европы, для других регионов мира. Неурегулированность этих вопросов - причина, а терроризм - прямое следствие того, что там происходит".