Путин: У нас оппозиция работает открыто, кстати говоря, и внесистемная

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди, занимающиеся политической деятельностью, должны делать это в соответствии с действующим законом. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств, организованной ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас оппозиция работает открыто, кстати говоря, и внесистемная. Вопрос только в том, чтобы все люди, которые занимаются или говорят о том, что занимаются политической деятельностью, работали в рамках действующего закона. Вот это требование ко всем", - сказал Путин. "Можно по-разному оценивать нашу политическую систему, - отметил глава государства. - Она развивается в соответствии с уровнем развития российского общества". "И предоставьте, пожалуйста, нам право самим решать, как организовывать эту часть нашей жизни", - добавил он.