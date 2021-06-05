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США уверенной поступью, твердым шагом идут прямо по пути СССР - Президент РФ

09:40 05.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что США столкнулись с типичными проблемами империй - уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР. Об этом он заявил в пятницу на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вы знаете, в чем проблема, я вам расскажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй - им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза", - сказал Путин.

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