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Решение о компании по ревакцинации от COVID-19 в России пока не принято - Мурашко

09:45 05.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России оценивает необходимость проведения кампании по ревакцинации населения против новой коронавирусной инфекции, пока решение не принято, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас мы это все оцениваем - идут наблюдения, исследования как в нашей стране, так и за рубежом. Пока мы видим, что риск повторного заболевания невысокий. Но в том числе нужно оценивать и ситуацию в дальнейшем, как будет себя вести инфекция, вирус. Вы же видите, что мы обновляем свои знания, получаем новые статистические данные, получаем новые научные данные тестирования вируса в лабораториях - как в лабораториях Минздрава, так и Федерального медико- биологического агентства (ФМБА), Роспотребнадзора, в ряде других", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

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