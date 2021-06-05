Решение о компании по ревакцинации от COVID-19 в России пока не принято - Мурашко

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России оценивает необходимость проведения кампании по ревакцинации населения против новой коронавирусной инфекции, пока решение не принято, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас мы это все оцениваем - идут наблюдения, исследования как в нашей стране, так и за рубежом. Пока мы видим, что риск повторного заболевания невысокий. Но в том числе нужно оценивать и ситуацию в дальнейшем, как будет себя вести инфекция, вирус. Вы же видите, что мы обновляем свои знания, получаем новые статистические данные, получаем новые научные данные тестирования вируса в лабораториях - как в лабораториях Минздрава, так и Федерального медико- биологического агентства (ФМБА), Роспотребнадзора, в ряде других", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.