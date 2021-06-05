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В ночь на 6 июня в Москве температура воздуха может опуститься до +11С

09:50 05.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 23-25 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

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