Арендованная Индией атомная подлодка возвращается в Россию - СМИ
10:29 05.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 "Нерпа", арендованная Индией и эксплуатировавшаяся ей под названием "Чакра", возвращается в Россию. Об этом сообщает в субботу газета "Хиндустан таймс" со ссылкой на источники.
По ее данным, возвращение субмарины связано с приближающимся истечением срока аренды: в 2012 году она была передана индийской стороне в 10-летний лизинг. Официальных комментариев по этому поводу пока не последовало.
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