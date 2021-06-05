Арендованная Индией атомная подлодка возвращается в Россию - СМИ

10:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 "Нерпа", арендованная Индией и эксплуатировавшаяся ей под названием "Чакра", возвращается в Россию. Об этом сообщает в субботу газета "Хиндустан таймс" со ссылкой на источники.

По ее данным, возвращение субмарины связано с приближающимся истечением срока аренды: в 2012 году она была передана индийской стороне в 10-летний лизинг. Официальных комментариев по этому поводу пока не последовало.