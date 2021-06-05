Гендиректор итальянского информагентства АНСА удовлетворен ответом Путина на свой вопрос

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча руководителей мировых информационных агентств с президентом РФ Владимиром Путиным получилась крайне интересной, он открыто отвечал на вопросы. Об этом заявил ТАСС в субботу главный управляющий и генеральный директор итальянского агентства АНСА Стефано Де Алессандри, комментируя беседу, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ее модератором выступил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"Эта беседа получилась крайне интересной. Хочу поблагодарить за приглашение моего друга Сергея [Михайлова]. Президент Путин уделил много времени нашим вопросам и отвечал открыто. Были затронуты многие аспекты, но в основном нас интересовали экономические темы и отношения с нашими странами", - сказал Де Алессандри, впервые участвовавший во встрече в этом формате. "Я, в частности, спросил об отношениях с Италией и получил исчерпывающий ответ", - добавил собеседник агентства.