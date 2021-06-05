"Восток Ойл" окупится даже при низких ценах на нефть, уверен директор проекта Владимир Чернов

12:10

Спрос на углеводороды и углеводородную продукцию будет расти как минимум до 2040 года, потому даже в условиях достаточно консервативных макропрогнозов масштабный проект "Роснефти" "Восток Ойл" демонстрирует полноценную уверенность в рентабельности и окупаемости инвестиций заявил ТАСС на Петербургском экономическом форуме директор "Восток Ойл" Владимир Чернов.

Про его словам, в развивающихся странах, потребление углеводородной продукции растет опережающими темпами, особенно с учётом развития транспорта, авиации, лёгкой промышленности.

"Основной спрос на продукцию этих отраслей будут обеспечивать Есть такой термин — "живучесть проекта". Он определяет как раз уровень экономической устойчивости. Так вот "Восток Ойл" — это очень живучий проект. Он показывает экономическую эффективность при цене на нефть в районе 25–30 долл. за баррель. И это при том, что сегодня огромный объем проектов по всему миру замораживается. Значит, эта нефть будет востребована".

Чернов напомнил, что по данным Международного энергетического агентства, высока вероятность возникновения дефицита нефти уже к 2024–2025 году." После того как мир, надеюсь, отойдет от эффекта пандемии, от локдаунов и глобального сокращения потребления энергоресурсов, может произойти скачок отложенного спроса. На фоне текущего масштабного сворачивания инвестиционных программ это может подстегнуть цены на энергоресурсы", - констатировал руководитель "Восток Ойл".



