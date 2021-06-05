В РЖД задумались о создании прямого ж/д сообщения между Японией и Россией
12:15 05.06.2021 Источник: Интерфакс
Создание транспортного перехода между Сахалином и Японией подстегнуло бы товарооборот между двумя странами, отмечают в РЖД.
"Перспектива есть - она может показаться смелой, но мы должны ставить серьезные и очень далеко идущие цели перед собой - это развитие прямого железнодорожного сообщения между Россией и Японией, создание транспортного перехода на острове Сахалин к японскому острову Хоккайдо", - заявил первый замглавы РЖД Сергей Павлов.
"Тогда наши экономические взаимоотношения встанут на совершенно другой уровень и кратно возрастут", - сказал топ-менеджер на одной из сессий Петербургского международного экономического форума в субботу.
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