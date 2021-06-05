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Орешкин считает, что в сфере здравоохранения вскоре может произойти революция

12:40 05.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Технологическая революция может произойти в сфере здравоохранения в течение ближайших 10-15 лет. Такое мнение выразил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин в эфире студии общества "Знание" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мне кажется, одна из ключевых историй ближайших 10-15 лет - это серьезная революция в здравоохранении", - сказал он, отвечая на вопрос об отраслях, благодаря которым будет развиваться экономика в будущем.

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