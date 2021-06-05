Народный художник РФ Сергей Андрияка с учениками распишут новый корпус ядерной медицины Центра им. Д. Рогачева

12:36

Новый корпус ядерной медицины Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, который откроется в Москве в 2022 году, распишут народный художник РФ, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка и его ученики, рассказал Центра Александр Румянцев. "Мы с Сергеем Николаевичем и его сотрудниками договорились о том, что в течение ближайшего года подготовимся и сделаем художественный образ для нового корпуса. Вместе мы сделаем новый шаг в достижении красоты и развития", – заявил он.

По словам доктора, площадь корпуса составит более 20 тыс. квадратных метров, пациенты смогут получить там радионуклидную терапию. В здании также разместят отделение нейроонкологии, онкологии и детской хирургии, операционный блок с отделением интенсивной терапии, GMP-лаборатория генно-инженерных технологий.

«Надеемся, это будет масштабный проект, который понравится детям. Думаю, он станет преддипломной практикой для учеников нашей академии. Студенты сами выберут технику, в которой будут работать: настенную роспись, витраж, мозаику, керамику или другую», – заявил Сергей Андрияка.