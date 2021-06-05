0
0
41
НОВОСТИ

Народный художник РФ Сергей Андрияка с учениками распишут новый корпус ядерной медицины Центра им. Д. Рогачева

12:36 05.06.2021

Новый корпус ядерной медицины Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, который откроется в Москве в 2022 году, распишут народный художник РФ, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка и его ученики, рассказал Центра Александр Румянцев. "Мы с Сергеем Николаевичем и его сотрудниками договорились о том, что в течение ближайшего года подготовимся и сделаем художественный образ для нового корпуса. Вместе мы сделаем новый шаг в достижении красоты и развития", – заявил он.

По словам доктора, площадь корпуса составит более 20 тыс. квадратных метров, пациенты смогут получить там радионуклидную терапию. В здании также разместят отделение нейроонкологии, онкологии и детской хирургии, операционный блок с отделением интенсивной терапии, GMP-лаборатория генно-инженерных технологий.

«Надеемся, это будет масштабный проект, который понравится детям. Думаю, он станет преддипломной практикой для учеников нашей академии. Студенты сами выберут технику, в которой будут работать: настенную роспись, витраж, мозаику, керамику или другую», – заявил Сергей Андрияка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:51 05.06.2021
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева поддержала инициативу Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей
0
22
12:40 05.06.2021
Орешкин считает, что в сфере здравоохранения вскоре может произойти революция
0
55
12:15 05.06.2021
В РЖД задумались о создании прямого ж/д сообщения между Японией и Россией
0
108
12:11 05.06.2021
Законопроект об обязанности онлайн-кинотеатров транслировать 20 телеканалов готов к принятию во втором чтении
0
101
12:10 05.06.2021
"Восток Ойл" окупится даже при низких ценах на нефть, уверен директор проекта Владимир Чернов
0
97
11:00 05.06.2021
Гендиректор итальянского информагентства АНСА удовлетворен ответом Путина на свой вопрос
0
219
10:29 05.06.2021
Арендованная Индией атомная подлодка возвращается в Россию - СМИ
0
276
09:50 05.06.2021
В ночь на 6 июня в Москве температура воздуха может опуститься до +11С
0
238
09:45 05.06.2021
Решение о компании по ревакцинации от COVID-19 в России пока не принято - Мурашко
0
266
09:40 05.06.2021
США уверенной поступью, твердым шагом идут прямо по пути СССР - Президент РФ
0
383

Возврат к списку