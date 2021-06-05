Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева поддержала инициативу Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей
12:51 05.06.2021
Знаменитая спортсменка, трехкратная олимпийский чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева выступила в поддержку инициативы общественницы Светланы Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей. Разворотнева предлагает возводить новые современные культурно-досуговые центры и бассейны, а там, где такой возможности нет – компенсировать родителям стоимость платы за детские занятия в коммерческих досуговых центрах. По мнению правозащитницы, подобный подход позволит раскрыть потенциал детей.
"Моя спортивная карьера началась с детской секции в бассейне недалеко от дома, где жила наша семья, - отметила Киселева. - Родители отдали меня на плавание вместе с братом — для общего физического развития, ни о каком большом спорте тогда речи не шло. Но со временем хобби превратилось в серьезное занятие. Спорт изменил мою жизнь, сформировал характер, дал возможности и навыки, которые пригодились мне в дальнейшем".
Как считает знаменитая спортсменка, участие детей в спортивной жизни страны не должно зависеть от их социального статуса, пола или места жительства.
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