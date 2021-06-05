Дефицита пищевого яйца в России нет - Россельхознадзор
13:10 05.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не зависит от импортного яйца, есть зависимость от импорта спф-яиц, которые предназначены для производства отдельных видов вакцин для животных. Об этом журналистам сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Прежде всего, стоит отметить, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его", - сказал он.
При этом, по словам Данкверта, есть определенная зависимость страны от поставок спф-яиц, которые предназначены для производства отдельных видов вакцин для животных. Речь идет об отдельных компонентах ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству вакцин для человека, уточнил он.
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