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Дефицита пищевого яйца в России нет - Россельхознадзор

13:10 05.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не зависит от импортного яйца, есть зависимость от импорта спф-яиц, которые предназначены для производства отдельных видов вакцин для животных. Об этом журналистам сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Прежде всего, стоит отметить, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его", - сказал он.

При этом, по словам Данкверта, есть определенная зависимость страны от поставок спф-яиц, которые предназначены для производства отдельных видов вакцин для животных. Речь идет об отдельных компонентах ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству вакцин для человека, уточнил он.

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