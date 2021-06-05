"Восток Ойл" будет способствовать экологической эффективности работы "Роснефти" , уверен Игорь Сечин

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Нефть месторождений «Восток Ойл» отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%, что сопоставимо с требованием стандарта Евро-3 к дизельному топливу, отметил глава «Роснефти». По словам Игоря Сечина , такая нефть может существенно разгрузить или вообще исключить потребность в отдельных установках на НПЗ, тем самым значительно снизив парниковые выбросы.

«Восток Ойл» на этапе проектирования учитывает использование передовых технологий для охраны окружающей среды – от этапа бурения скважин до специализированного исполнения нефтепроводов и танкеров, которыми будет экспортироваться нефть. Проектными решениями предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту «углеродный след» на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире.

«Тем самым, есть все основания говорить о производстве в рамках данного проекта «зеленых баррелей» нефти»,- сказал Игорь Сечин.

Как ответственный и эффективный производитель нефти с низкими издержками, «Роснефть» создает основу для стабильного будущего роста, инвестируя в сокращение парниковых выбросов, наращивая производство более чистых моторных топлив, а также увеличивая в своем портфеле долю газа, отметил он.

Глава «Роснефти» напомнил, что инвестиционное сообщество высоко оценило проект «Восток Ойл», программу реализации «хвостовых» активов и вместе с другими инициативами Компании, включающими поддержание высоких дивидендных выплат и программу обратного выкупа акций, этот проект способствовал росту инвестиционной привлекательности и капитализации «Роснефти».

Глава Компании напомнил, что «Роснефть» реализует в соответствии с наивысшими экологическими стандартами ряд первоклассных нефтяных и газовых проектов с низкими удельными затратами на добычу на уровне 2,6 долл. на баррель нефтяного эквивалента.