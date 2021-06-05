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Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов назвал три простых правила безопасности детей на воде

13:37 05.06.2021

На воде погибает очень много детей, при том, что соблюдение трех простых правил поможет спасти много жизней, рассказал координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов в ходе лекции для москвичей. «Тысячи детей этим летом могут оказаться в опасных ситуациях на воде, и к сожалению – многим это будет стоить жизни. Это чудовищные цифры. Есть представление, что тонущий ребенок будет громко кричать и размахивать руками. Но это только в кино. В жизни же уходящий под воду человек не может громко кричать из-за нехватки воздуха. Поэтому детей нельзя никогда выпускать из виду», - уверен координатор отряда. Олег Леонов, отметил, что три простых правила для родителей такие: 1. Не оставлять маленьких детей одних играть у водоёма. 2. Всегда надевать на ребенка спасательный жилет в лодке или на другом судне. 3. Не отпускать ребёнка одного в воду, даже если он умеет хорошо плавать.

По словам координатора «ЛизаАлерт», родители не должны отбирать у детей телефоны в качестве наказания: из дома ребенок без телефона выходить не должен, иначе найти его будет значительно труднее.

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