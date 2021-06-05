Trafigura гордится участием в проекте «Восток Ойл»
14:45 05.06.2021
Мероприятие было организовано при поддержке компании «Роснефть». Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр во время своего выступления отметил, что энергетическая трансформация быстро набирает обороты. Но для того, чтобы не создать барьеры экономическому росту, особенно для развивающихся стран, нам потребуется обеспечить бесперебойный доступ к дешевым энергоносителям, в том числе углеводородам, еще долгие годы», - сказал Вейр. По его мнению, следует учитывать, что даже во время пандемии, когда весь мир переживал спад, мировая экономика потребляда 18 миллионов баррелей. «Как глава «Роснефти» точно отметил в своем выступлении, инвестиции в нефтедобычу упали до такого уровня, что существующие запасы, не только не заменяются, но и истощаются. На таком фоне инвестиции Роснефти в «Восток Ойл» – самый крупный материковый проект добычи нефти и газа, особо значим и мы в компании Trafigura, гордимся и считаем за честь участвовать в нем», - сказал Вейр. «Восток Ойл» уже производит с низкой себестоимостью, с низким углеродным следом высококачественную нефть, которая будет пользоваться спросом еще долгие годы. Роснефть планирует сократить углеродный след и это безусловно будет гарантировать спрос на продукцию «Восток Ойл»», - отметил руководитель Trafigura.
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