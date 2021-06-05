В ПМЭФ приняли участие более 13 тыс человек - Оргкомитет

14:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) составило 13 тысяч. Об этом сообщил в субботу журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

"Количество участников, которые приняли участие в мероприятиях форума, составило 13 тыс. человек, 140 стран, 11 тыс. российских и иностранных компаний, 800 топовых компаний представлены на уровне своих руководителей", - сказал он.