В ПМЭФ приняли участие более 13 тыс человек - Оргкомитет
14:48 05.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) составило 13 тысяч. Об этом сообщил в субботу журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
"Количество участников, которые приняли участие в мероприятиях форума, составило 13 тыс. человек, 140 стран, 11 тыс. российских и иностранных компаний, 800 топовых компаний представлены на уровне своих руководителей", - сказал он.
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