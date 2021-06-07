0
0
944
НОВОСТИ

Около 30 сотрудников афганских силовиков захвачены в плен талибами в провинции Фарьяб

11:30 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 30 сотрудников афганских сил безопасности были захвачены в плен формированиями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Фарьяб, расположенной на северо-западе Афганистана. Об этом в воскресенье сообщило афганское агентство Хама пресс со ссылкой на представителей местных властей.

По их информации, минувшей ночью боевики напали на управление полиции уезда Кайсар указанной провинции. В бою с радикалами были убиты не менее 10 силовиков, включая начальника управления. Около 30 полицейских были захвачены боевиками в плен и до сих пор удерживаются в одном из муниципальных зданий.

Местные власти обратились в административный центр с просьбой экстренно направить в Кайсар воинские подкрепления, однако до сих пор поддержка в район столкновений с талибами не прибыла.

Официальных заявлений афганских министерств обороны и внутренних дел по ситуации в Кайсаре до сих пор не последовало.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 07.06.2021
В Госдуме предложили отслеживать любые поступающие из-за рубежа в РФ денежные переводы
0
65
16:31 07.06.2021
Держатели карты "Мир" теперь могут подключиться к SberPay
0
66
16:12 07.06.2021
Киевский университет лишил Лукашенко почетной докторской степени
0
98
16:00 07.06.2021
Бизнес-омбудсмен предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД
0
113
15:32 07.06.2021
Инфляция в России в этом году может превысить прогноз в 4,3% - Решетников
0
148
15:12 07.06.2021
Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро
0
182
15:00 07.06.2021
Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании Nexta из РФ - Песков
0
228
14:32 07.06.2021
Миллиардер Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос
0
238
14:12 07.06.2021
Депутаты приглашены на встречу с Путиным 21 июня - источник в Думе
0
266
14:00 07.06.2021
Почти 50% жителей США полностью вакцинировались от COVID-19
0
286

Возврат к списку