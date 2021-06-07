Около 30 сотрудников афганских силовиков захвачены в плен талибами в провинции Фарьяб

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 30 сотрудников афганских сил безопасности были захвачены в плен формированиями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Фарьяб, расположенной на северо-западе Афганистана. Об этом в воскресенье сообщило афганское агентство Хама пресс со ссылкой на представителей местных властей.



По их информации, минувшей ночью боевики напали на управление полиции уезда Кайсар указанной провинции. В бою с радикалами были убиты не менее 10 силовиков, включая начальника управления. Около 30 полицейских были захвачены боевиками в плен и до сих пор удерживаются в одном из муниципальных зданий.



Местные власти обратились в административный центр с просьбой экстренно направить в Кайсар воинские подкрепления, однако до сих пор поддержка в район столкновений с талибами не прибыла.



Официальных заявлений афганских министерств обороны и внутренних дел по ситуации в Кайсаре до сих пор не последовало.



