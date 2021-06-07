Около 30 сотрудников афганских силовиков захвачены в плен талибами в провинции Фарьяб
11:30 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их информации, минувшей ночью боевики напали на управление полиции уезда Кайсар указанной провинции. В бою с радикалами были убиты не менее 10 силовиков, включая начальника управления. Около 30 полицейских были захвачены боевиками в плен и до сих пор удерживаются в одном из муниципальных зданий.
Местные власти обратились в административный центр с просьбой экстренно направить в Кайсар воинские подкрепления, однако до сих пор поддержка в район столкновений с талибами не прибыла.
Официальных заявлений афганских министерств обороны и внутренних дел по ситуации в Кайсаре до сих пор не последовало.
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