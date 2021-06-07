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За последние сутки в России зарегистрировали 351 смерть из-за коронавируса - оперштаб

11:45 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 351 против 399 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 123 787 человек, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,41%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 43 летальных случая в Санкт-Петербурге, 16 - в Воронежской области, по 11 - в Ленинградской, Самарской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае.

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