В День журналиста Украины Зеленский устроил пикник для сотрудников СМИ
12:15 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На фотографиях, которые в "Твиттере" разместил офис Зеленского, президент запечатлен у мангала, раздающим шашлыки, а также в окружении нескольких десятков приглашенных журналистов. "Острые, нетерпеливые, остроумные, оперативные, профессиональные, с усиленным чувством справедливости - такие украинские журналисты. И прежде всего это люди, которые мечтают и хотят перемен", - прокомментировал встречу президент.
Профессиональный праздник сотрудники СМИ Украины отмечают ежегодно 6 июня.
Ранее представили миссии ООН на Украине неоднократно выражали обеспокоенность в связи с отсутствием адекватной реакции правоохранительных органов на преступления против журналистов и общественных деятелей в стране. По данным Национального союза журналистов Украины, за 2020 год в стране зафиксировано 77 случаев нападения на сотрудников СМИ.
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