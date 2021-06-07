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В День журналиста Украины Зеленский устроил пикник для сотрудников СМИ

12:15 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю профессионального праздника собрал сотрудников СМИ на неформальную встречу, где устроил для них пикник с шашлыком. Об этом в воскресенье сообщила пресс- служба офиса украинского лидера.

На фотографиях, которые в "Твиттере" разместил офис Зеленского, президент запечатлен у мангала, раздающим шашлыки, а также в окружении нескольких десятков приглашенных журналистов. "Острые, нетерпеливые, остроумные, оперативные, профессиональные, с усиленным чувством справедливости - такие украинские журналисты. И прежде всего это люди, которые мечтают и хотят перемен", - прокомментировал встречу президент.

Профессиональный праздник сотрудники СМИ Украины отмечают ежегодно 6 июня.

Ранее представили миссии ООН на Украине неоднократно выражали обеспокоенность в связи с отсутствием адекватной реакции правоохранительных органов на преступления против журналистов и общественных деятелей в стране. По данным Национального союза журналистов Украины, за 2020 год в стране зафиксировано 77 случаев нападения на сотрудников СМИ.

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