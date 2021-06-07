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В России вырос коэффициент распространения коронавируса до 0,99 - подсчеты ТАСС

12:30 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье вплотную приблизился к единице и составил 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В половине из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель оказался выше 1. В Нижегородской области он равен 1,1, в Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях - 1,03, в Воронежской области - 1,01.

В Иркутской области и Красноярском крае коэффициент составил 0,99, в Самарской и Ростовской областях - 0,93, а в Москве он увеличился до 0,9.


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