В подмосковной Коломне склад горит на площади 2 тыс. кв. м
13:15 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В Коломне на улице Свердлова загорелся склад. Площадь пожара составляет 2,1 тыс. кв. м. Кровля здания обрушилась", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что здание горит по всей площади. Рядом с ним стоят бочки с маслом и топливом, поэтому пожарные тушат возгорание с безопасного расстояния из-за угрозы взрыва.
В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что сообщение о пожаре пришло в 11:51. Пожарные приступили к тушению возгорания. Информация о пострадавших не поступала.
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