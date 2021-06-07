На севере Афганистана около участка полиции произошел взрыв, есть жертвы - агентство

13:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощный взрыв прогремел в воскресенье около участка полиции города Балх, расположенного в одноименной провинции на севере Афганистана. Как передало агентство Пажвок, погибли не менее семи человек.



Как сообщил телеканал "Ариана ньюс", была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Сразу после этого группа вооруженных лиц ворвалась в участок полиции, слышны звуки перестрелки.



Другие подробности нападения пока не приводятся.



