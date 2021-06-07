До конца года завершится строительство "Северного потока - 2" - Новак
14:20 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию", - заметил он.
Президент РФ Владимир Путин заявил в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что первая нитка газопровода уже уложена, а вторая может быть завершена в течение 1,5-2 месяцев. Глава австрийской OMV Райнер Зеле в кулуарах ПМЭФ сообщил ТАСС, что осталось уложить порядка 50 км второй ветки "Северного потока - 2".
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