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В спектакле МХАТа Горького про молодого Сталина сыграет певица Бузова

14:30 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Певица Ольга Бузова исполнит одну из ролей в спектакле Московского художественного академического театра им. М. Горького "Чудесный грузин". Об этом певица сообщила в воскресенье.

"Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького. <...> Я так счастлива. Теперь я каждый свой день провожу на культовой сцене с легендами и репетирую главную премьеру этого сезона во МХАТе. Премьера нашего спектакля "Чудесный грузин" состоится уже 11 и 12 июня", - написала она в своем профиле в Instagram.

Певица поделилась, что давно мечтала попробовать себя на театральной сцене. "В моей жизни было много постановок и антреприз, но я мечтала о серьезном спектакле в лучшем и самом знаковом театре страны", - отметила она.

В пресс-службе театра сообщили, что постановка рассказывает о том, как еще никому не известный Иосиф Джугашвили стал советским лидером. "МХАТ берется за острую, провокационную, опасную тему - молодость вождя. История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина", - рассказали в пресс-службе.

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