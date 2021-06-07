В Саратовской области от взрыва газа в квартире пострадал мужчина
14:40 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня, 6 июня 2021 года, в одной из квартир, расположенной на 1-м этаже трехэтажного дома в микрорайоне Энгельс-1, произошел взрыв бытового газа. Из-за ЧП пострадал хозяин помещения 1978 года рождения", - говорится в сообщении.
Прокуратура Энгельса проверяет соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования, сообщили в надзорном ведомстве. По результатам проверки будут приняты меры реагирования. На место ЧП выехал первый заместитель прокурора города Антон Лукогорский.
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