В Саратовской области от взрыва газа в квартире пострадал мужчина

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина пострадал в результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже в Энгельсе в Саратовской области, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.



"Сегодня, 6 июня 2021 года, в одной из квартир, расположенной на 1-м этаже трехэтажного дома в микрорайоне Энгельс-1, произошел взрыв бытового газа. Из-за ЧП пострадал хозяин помещения 1978 года рождения", - говорится в сообщении.



Прокуратура Энгельса проверяет соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования, сообщили в надзорном ведомстве. По результатам проверки будут приняты меры реагирования. На место ЧП выехал первый заместитель прокурора города Антон Лукогорский.



