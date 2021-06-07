От ковида привито более половины взрослого населения Франции - СМИ

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация от коронавируса во Франции охватила более 50% взрослого населения Франции, и пока ситуация с каждой неделей только улучшается. Об этом заявил в воскресенье министр здравоохранения Оливье Веран в эфире телеканала Бэ-эф-эм.



"Более 80% пожилых людей и более половины взрослого населения страны прошли вакцинацию", - рассказал министр. По данным Минздрава, всего в стране первую дозу прививки получили 27,8 млн человек, еще 12,2 млн прошли полный курс вакцинации.



В то же время министр с обеспокоенностью указал на "беспечность" некоторых французов, которые, "едва получив первую дозу прививки, ослабляют бдительность", что особенно стало заметно на фоне начала массовой вакцинации. "У нас в экстренных службах есть определенное число пациентов, которые прошли начальную вакцинацию, но у них еще не выработался иммунитет. Я напоминаю французам, что вы защищены лишь через несколько дней после второй дозы, одна доза не дает достаточной для повседневных условий защиты", - подчеркнул он.



По словам Верана, в целом эпидемическая ситуация в стране значительно улучшилась по сравнению с прошлым месяцем, и отмена ограничений не повлияла на эту положительную тенденцию. Он уточнил, что заболеваемость сейчас на уровне ниже 100 случаев на 100 тыс. населения и продолжает снижаться на 20% еженедельно, а количество больных COVID-19 в реанимациях снизилось до 2,5 тыс. человек, хотя еще в конце апреля было около 6 тыс. человек. "Вирус продолжает отступать. Когда суточный прирост новых случаев окажется ниже уровня 2 тыс., тогда мы сможем считать, что выиграли эту битву", - заключил Веран.



"Сейчас даже не стоит вопрос о том, чтобы отказываться от масочного режима на улицах как минимум до конца июня. Мы не будем требовать от французов носить маски хоть на один день дольше, чем это необходимо. В течение лета французы обязательно получат ответы на вопросы по этому поводу", - сказал министр. Он напомнил, что обязательное ношение масок уже было отменено в ряде регионов на пляжах и в рекреационных зонах у водоемов, однако подчеркнул, что отказываться от масок в парках и тем более в магазинах пока рано.



Согласно последним данным властей, с начала эпидемии в стране выявлено более 5,7 млн случаев заражения коронавирусом, в течение последней недели заболеваемость остается ниже 10 тыс. случаев в сутки. От осложнений, вызванных ковидом, умерли 110 т



