В Москве ожидаются дожди с грозой и ветер до 17 метров в секунд - ГУ МЧС

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дождь с грозой и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до конца суток, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.



"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 6 июня местами в Москве ожидаются гроза, дождь, при грозе усиление ветра до 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.



Ведомство рекомендует водителям не разгоняться, избегать обгонов, увеличить дистанцию между машинами, не парковаться под деревьями, пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями от дождя и молний.



