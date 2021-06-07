В ходе перестрелки в лагере беженцев Рашидия на юге Ливана погибли два палестинца
17:20 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Погибли по меньшей мере два жителя лагеря, есть также раненые, которых доставляют на каретах скорой помощи в больницы соседнего города Тир, - указал он. - Несколько семей оказались блокированными в районе, где идут боевые действия, пока им не удается выбраться из опасной зоны".
Бойцы движения ФАТХ окружили дом, где укрылись члены вооруженной группы. Идут переговоры через старейшин о прекращении огня и выдаче преступников.
В Рашидии проживает 35 тыс. человек, это второй по численности лагерь палестинцев, который находится в 5 км от порта Тир. Всего в Ливане насчитывается 12 лагерей беженцев, которые были созданы после арабо-израильской войны 1948 года и пользуются внутренней автономией, численность беженцев оценивается в 450 тыс. чел.
В мае из окрестностей Рашидии палестинские радикалы пытались несколько раз обстреливать из реактивных установок территорию Израиля в знак солидарности с движением ХАМАС в секторе Газа.
В плане безопасности наибольшую угрозу для ливанских властей представляет лагерь Айн аль-Хильва в Сайде - крупнейшее пристанище палестинцев, где проживает около 100 тыс. жителей. Там укрываются боевики, связанные с экстремистскими организациями, в том числе террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
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