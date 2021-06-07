Из-за бомбы времен войны в чешском городе Велка- Битеш эвакуированы 1,3 тыс. человек
18:25 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Авиационная бомба была найдена во время строительных работ, проходивших на улице У часовни, - отметила она. - В экстренном порядке была проведена эвакуация около 1 300 жителей домов, расположенных в радиусе 800 метров от места опасной находки. В этом деле полиции помогали пожарные".
Прибывшие на место ЧП саперы подняли авиабомбу из земли и вывезли для уничтожения в безопасное место за пределы города. Саперные работы продолжались до 15:30 по центральноевропейскому времени (16:30 мск), после завершения которых жители смогли вернуться в свои дома.
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