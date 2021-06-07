Меган Маркл родила британскому принцу Гарри девочку

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл стали родителями во второй раз после того, как герцогиня Сассекская родила 4 июня девочку. Как говорится в заявлении, распространенном в воскресенье представителем семьи, ребенка назвали Лилибет Диана.



