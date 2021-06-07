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Сценарист фильма "Мимино" Резо Габриадзе умер в Тбилиси в возрасте 84 лет

20:55 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советский и грузинский художник, сценарист, один из авторов сценария фильма Георгия Данелии "Мимино" Резо Габриадзе умер в Тбилиси в возрасте 84 лет. Об этом сообщило в воскресенье Минобразования страны.

"Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии выражает глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста Грузии, лауреата государственной премии имени Шота Руставели, выдающегося писателя, художника, режиссера театра и кино Резо Габриадзе", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что уход мастера из жизни - невосполнимая утрата для грузинской культуры.

Габриадзе родился в июне 1936 года в городе Кутаиси (край Имерети). Он является автором сценариев более чем 35 грузинских и советских фильмов, в том числе "Мимино", "Не горюй!", "Квеври", "Чудаки", "Серенада". Габриадзе также создал иллюстрации более чем к 50 книгам. В 1981 году он основал Тбилисский театр марионеток, здание которого по сей день считается одной из достопримечательностей столицы благодаря своей интересной архитектуре.

Габриадзе является автором памятника Чижику-Пыжику, установленного в 1994 году в Санкт-Петербурге. В 2018 году полнометражный мультфильм "Знаешь, мама, где я был?", снятый его сыном Леваном, получил российскую премию в области анимации "Икар" за лучший сценарий.



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