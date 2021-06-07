Сценарист фильма "Мимино" Резо Габриадзе умер в Тбилиси в возрасте 84 лет
20:55 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии выражает глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста Грузии, лауреата государственной премии имени Шота Руставели, выдающегося писателя, художника, режиссера театра и кино Резо Габриадзе", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что уход мастера из жизни - невосполнимая утрата для грузинской культуры.
Габриадзе родился в июне 1936 года в городе Кутаиси (край Имерети). Он является автором сценариев более чем 35 грузинских и советских фильмов, в том числе "Мимино", "Не горюй!", "Квеври", "Чудаки", "Серенада". Габриадзе также создал иллюстрации более чем к 50 книгам. В 1981 году он основал Тбилисский театр марионеток, здание которого по сей день считается одной из достопримечательностей столицы благодаря своей интересной архитектуре.
Габриадзе является автором памятника Чижику-Пыжику, установленного в 1994 году в Санкт-Петербурге. В 2018 году полнометражный мультфильм "Знаешь, мама, где я был?", снятый его сыном Леваном, получил российскую премию в области анимации "Икар" за лучший сценарий.
НОВОСТИ
- 17:12 07.06.2021
- Ректор ВШОУЗ объяснила недоверие населения к вакцинации
- 17:00 07.06.2021
- Байден передумал встречаться с Зеленским из-за отказа Киева от борьбы с коррупцией - Axios
- 16:32 07.06.2021
- В Госдуме предложили отслеживать любые поступающие из-за рубежа в РФ денежные переводы
- 16:31 07.06.2021
- Держатели карты "Мир" теперь могут подключиться к SberPay
- 16:12 07.06.2021
- Киевский университет лишил Лукашенко почетной докторской степени
- 16:00 07.06.2021
- Бизнес-омбудсмен предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД
- 15:32 07.06.2021
- Инфляция в России в этом году может превысить прогноз в 4,3% - Решетников
- 15:12 07.06.2021
- Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро
- 15:00 07.06.2021
- Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании Nexta из РФ - Песков
- 14:32 07.06.2021
- Миллиардер Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать