В России выявили 9 429 заразившихся коронавирусом за сутки
12:00 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 429, до 5 135 866, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 6 756. Всего уже выздоровели 4 743 202 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет около 92,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 330 против 351 днем ранее. Всего от инфекции умерли 124 117 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,42%, следует из данных штаба.
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