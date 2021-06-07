Жители Кузьминок просят убрать трубы теплоснабжения с территории дворов под землю
18:22 07.06.2021
|Фото Александра Чикина
В обращении горожане отмечают, что конструкции не только портят внешний вид района, но и зачастую осложняют передвижение по нему пожилых людей и родителей с колясками. Надземные трубы теплоснабжения были установлены в Кузьминках еще во время строительства домов, коммуникации не стали прокладывать под землей.
Причем, проблема актуальна для жителей Кузьминок уже не один год и активисты неоднократно обращались по этому вопросу в разные инстанции. После обращения к Толстому, как считают горожане, власти отреагируют на ситуацию.
Отметим, что в Москве насчитывается более 100 подобных байпасов, в Кузьминках 10 таких конструкций протяженностью около 1,5 км, установленных в 2008-2011 годах.
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