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НОВОСТИ

Жители Кузьминок просят убрать трубы теплоснабжения с территории дворов под землю

18:22 07.06.2021

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Фото Александра Чикина
Жители района Кузьминки пытаются добиться демонтажа наружной системы теплоснабжения (байпасов) в дворах многоквартирных домов. Инициативная группа горожан обратилась в приемную депутата Госдумы от Люблинского округа Петра Толстого с просьбой помочь решении в этого вопроса. Парламентарий получил обращение с несколькими сотнями подписей в поддержку предложения.

В обращении горожане отмечают, что конструкции не только портят внешний вид района, но и зачастую осложняют передвижение по нему пожилых людей и родителей с колясками. Надземные трубы теплоснабжения были установлены в Кузьминках еще во время строительства домов, коммуникации не стали прокладывать под землей.

Причем, проблема актуальна для жителей Кузьминок уже не один год и активисты неоднократно обращались по этому вопросу в разные инстанции. После обращения к Толстому, как считают горожане, власти отреагируют на ситуацию.

Отметим, что в Москве насчитывается более 100 подобных байпасов, в Кузьминках 10 таких конструкций протяженностью около 1,5 км, установленных в 2008-2011 годах.

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