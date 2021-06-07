В России в мае ускорилась годовая инфляция до 6,02% - Росстат
19:20 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продовольственные товары в мае подорожали на 0,74% по сравнению с апрелем и на 6,6% в годовом выражении, непродовольственные товары - на 0,74% и 5,91% соответственно. Стоимость услуг выросла на 0,44% в месячном выражении и на 3,11% в годовом.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что темпы инфляции в России свидетельствуют о "перегреве" экономики и государство беспокоит рост цен.
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