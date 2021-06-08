Киев неверно истолковал слова Байдена о вступления Украины в НАТО - Белый дом

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев в понедельник неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. Об этом сообщили информационному порталу "Аксиос" в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.



Как пояснил портал, Белый дом и украинское правительство "изначально опубликовали противоречивые" заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава вашингтонской администрации "подчеркнул <...> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО".



Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. "Украина превратно восприняла заявление и внесла правку", - сообщили "Аксиос" в СНБ. В скорректированном в понедельник вечером сообщении украинского правительства говорится, что "Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе".



При этом, как отмечает портал, Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.



В Белом доме пока не ответили на просьбу корр. ТАСС прокомментировать случившееся.



