Киев неверно истолковал слова Байдена о вступления Украины в НАТО - Белый дом
08:00 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как пояснил портал, Белый дом и украинское правительство "изначально опубликовали противоречивые" заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава вашингтонской администрации "подчеркнул <...> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО".
Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. "Украина превратно восприняла заявление и внесла правку", - сообщили "Аксиос" в СНБ. В скорректированном в понедельник вечером сообщении украинского правительства говорится, что "Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе".
При этом, как отмечает портал, Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.
В Белом доме пока не ответили на просьбу корр. ТАСС прокомментировать случившееся.
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