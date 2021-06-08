0
0
155
НОВОСТИ

Киев неверно истолковал слова Байдена о вступления Украины в НАТО - Белый дом

08:00 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев в понедельник неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. Об этом сообщили информационному порталу "Аксиос" в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Как пояснил портал, Белый дом и украинское правительство "изначально опубликовали противоречивые" заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава вашингтонской администрации "подчеркнул <...> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО".

Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. "Украина превратно восприняла заявление и внесла правку", - сообщили "Аксиос" в СНБ. В скорректированном в понедельник вечером сообщении украинского правительства говорится, что "Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе".

При этом, как отмечает портал, Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.

В Белом доме пока не ответили на просьбу корр. ТАСС прокомментировать случившееся.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:10 08.06.2021
За блокировку Трампа в "Фейсбуке" на два года выступает более половины американцев
0
104
07:50 08.06.2021
Полиция Австралии арестовала более 200 человек и пресекла деятельность преступного синдиката
0
140
22:48 07.06.2021
Член ОП Нифантьев организовал для эковолонтеров теплоходную экскурсию
0
497
22:30 07.06.2021
Байден пригласил Зеленского в Белый дом
0
612
22:20 07.06.2021
Канада: В сентябре возобновятся слушания по делу пособника нацистов Оберлендера
0
516
22:10 07.06.2021
Главы МИД РФ, Германии и Франции подчеркнули безальтернативность Минских соглашений
0
528
21:20 07.06.2021
Около четверти взрослого населения ЕС вакцинировано - Еврокомиссия
0
527
21:15 07.06.2021
«Группа ГАЗ» Олега Дерипаски начала производство в Турции автомобиля «ГАЗель NN» стандарта «Евро-6»
0
605
21:10 07.06.2021
Девятерым гражданам Канады запрещен въезд в РФ за антироссийский курс
0
583
20:40 07.06.2021
Стартовала продажа билетов на форум «Армия-2021»
0
577

Возврат к списку