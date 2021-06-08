За блокировку Трампа в "Фейсбуке" на два года выступает более половины американцев

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины жителей США поддерживают решение администрации социальной сети "Фейсбук" о блокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник опрос, проведенный газетой "Политико" совместно с компанией Morning Consult ("Морнинг консалт").



Согласно его данным, в целом 51% американцев полностью или частично поддержали блокировку Трампа в социальной сети, 40% респондентов выступили против подобных мер.



Отмечается, что результаты опроса варьировались в зависимости от того, сторонниками какой партии являются его участники. Среди республиканцев решение о блокировке поддержали только 15% опрошенных, 77% высказались против. Среди демократов с решением руководства Facebook согласились 86%, выступили против 8%.



Среди граждан, не являющихся сторонниками какой либо партии, 46% выступили за блокировку аккаунта Трампа, 40% респондентов выразили несогласие с решением Facebook.



Опрос проводился с 4 по 7 июня 2021 года среди 1990 респондентов. Погрешность не превышает 2%.



После беспорядков в Вашингтоне 6 января компания Facebook лишила Трампа возможности размещать публикации в своих соцсетях. Изначально блокировка должна была продлиться до истечения полномочий Трампа в полдень 20 января, однако впоследствии была продлена.



