Канада считает необоснованными санкции России в отношении девяти своих граждан

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Канады считает необоснованными и неприемлемыми санкции России в отношении девяти канадских граждан. Об этом в понедельник корресподенту ТАСС заявили в канадском МИД.

"Нам известно о решении РФ запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введенные Канадой 24 марта, - пояснили в министерстве, - Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и не обоснованы".

В письменном ответе внешнеполитического ведомства Канады на запрос ТАСС говорится, что Оттава вводила антироссийские санкции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального и его сторонников. "Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в России и сужением пространства для гражданского общества и независимых голосов", - считают в МИД. Как уточнили в ведомстве, Канада поддерживает тех, кто включен в российский санкционный список, "и продолжит работать с партнерами в защиту демократии".

Ранее Россия внесла девять граждан Канады, причастных к формированию и проведению антироссийского курса, в черный список, запрещающий им въезд на территорию страны. Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это было сделано "в ответ на введенные канадским правительством 24 марта 2021 года незаконные санкции против граждан Российской Федерации под надуманным предлогом якобы преследований осужденного за противоправные деяния российского гражданина Алексея Навального". При этом Россия по-прежнему готова выстраивать конструктивные отношения с Канадой, несмотря на культивируемые частью канадского истеблишмента русофобские настроения, отметила дипломат.

В российский список вошли министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти, руководитель федеральной тюремной службы Энн Келли, комиссар Королевской канадской конной полиции Бренда Лаки и ее заместитель Брайан Бреннан, руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Марси Суркес, министр по взаимодействию с регионами Доминик Леблан, заместитель министра национальной обороны Джоди Томас, заместитель начальника штаба национальной обороны Майк Руло и начальник разведывательного управления ВС Скотт Бишоп.

Правительство Канады 24 марта ввело санкции в отношении девяти российских должностных лиц. Это директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов. Им запрещен въезд в Канаду, а все их возможные банковские счета в этой стране заморожены.