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НОВОСТИ

Максимально допустимую процентную ставку по микрозаймам предложили снизить в два раза

09:20 08.06.2021

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил вдвое снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам. Копия письма на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что весной этого года, согласно экспертным подсчётам, количество микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, достигло рекордного показателя 5,4 млн.

Летом 2019 года в России был установлен предельно допустимый ежедневный процент по микрозаймам — 1%. Но и при этом условии у заёмщиков возникают избыточные обязательства.

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