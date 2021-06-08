В СМИ появились новые сообщения об искусственном происхождении коронавируса
10:05 08.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Американские специалисты нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса. Газета The Wall Street Journal пишет, что исследователи обнаружили генетический след в возбудителе новой инфекции, который никогда не наблюдался у коронавируса, возникшего естественным путем. Ранее о лабораторном происхождении COVID-19 также говорили британский и норвежский ученые Ангус Далглиш и Бригер Соренсен. По их утверждениям, инфекцию вывели китайские ученые, а после утечки в городе Ухань, попытались замести следы.
В марте ВОЗ сообщила, что ее эксперты, ездившие в КНР, не смогли установить источник коронавируса, однако склоняются к его естественной природе. Эхо Москвы
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