В СМИ появились новые сообщения об искусственном происхождении коронавируса

10:05 Источник: Эхо Москвы

Американские специалисты нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса. Газета The Wall Street Journal пишет, что исследователи обнаружили генетический след в возбудителе новой инфекции, который никогда не наблюдался у коронавируса, возникшего естественным путем. Ранее о лабораторном происхождении COVID-19 также говорили британский и норвежский ученые Ангус Далглиш и Бригер Соренсен. По их утверждениям, инфекцию вывели китайские ученые, а после утечки в городе Ухань, попытались замести следы.

В марте ВОЗ сообщила, что ее эксперты, ездившие в КНР, не смогли установить источник коронавируса, однако склоняются к его естественной природе. Эхо Москвы