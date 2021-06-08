Формат российско-американского саммита еще не согласован - МИД
10:20 08.06.2021 Источник: Интерфакс
В Москве исходят из того, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече лидеров США и РФ в Женеве, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я исхожу из того, что да. Но пока до конца нет согласования формата и состава. Мы этим сейчас занимаемся", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, примет ли в предстоящем саммите участие российский министр.
Отвечая на уточняющий вопрос "Интерфакса", есть ли уже повестка саммита, известна ли его возможная продолжительность и место проведения, Рябков сказал: "Все это в работе".
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