В России могут ввести новые привилегии для церкви

10:32

В правительстве РФ рассматривается вопрос о закреплении за РПЦ права пользования госимуществом на безвозмездной основе. Религиозные организации смогут пользоваться имуществом в том случае, если оно не может быть передано им в собственность. Законопроект рассмотрят в Госдуме.

В документе также сказано, что теперь религиозные организации имеют право на возмещение понесенных расходов на перепрофилирование, реконструкцию такого имущества с согласия его собственника. Данный порядок не касается того имущества, которое не предназначено для религиозных нужд. ura.ru